TopCR | May 26, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción El equipo Universidad de Costa Rica, club de Primera División, será administrado durante 25 años por la empresa colombiana Con Talla Mundial (CTM). Así lo informaron Luis Gamboa, presidente del plantel académico, y Edward Quintero Rodríguez, abogado y gerente de la compañía suramericana. Según explicó Gamboa, la decisión se tomó porque el equipo no cuenta […] …read more