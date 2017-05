TopCR | May 24, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas La actividad vista ayer en el volcán Rincón de la Vieja no es diferente. Ya hubo eventos similares en 1995, 1998 o 2011. El martes, a las 10:20 a.m., el macizo guanacasteco registró una erupción freática (sedimentos, agua y vapor caliente) y los materiales se desplazaron durante 15 minutos sobre la pendiente de la ladera […] …read more