TopCR | April 14, 2017 | Uncategorized

By Josué Alvarado Las erupciones en el volcán Poás se mantienen: son constantes e inicia una diferente cada 30 o 40 minutos. Estas -sin embargo- son de baja intensidad según Javier Pacheco, geógrafo del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori). La ceniza y gases expulsados no afectan más que la región alrededor del coloso. Lo que sí es cierto […] …read more