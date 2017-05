TopCR | May 1, 2017 | Uncategorized

By Francisco Villalobos ¿Es obligatorio para todos los constribuyentes emitir la factura electrónica? La respuesta es no. Lo es hoy para un grupo de contribuyentes escogidos por la Administración Tributaria para un plan piloto. Y esto lo será para ese grupo en todo caso hasta la fecha en que vence el plazo a ellos otorgado para facturar el […] …read more