TopCR | June 1, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Un tiroteo ocurrido hace algunos minutos habría sido provocado por miembros del Estado Islámico. Así lo indicó el grupo de inteligencia SITE, que asegura que ISIS ha reivindicado el ataque a manos de varios hombres cuya identidad no ha trascendido. La policía filipina mantiene acordonado el hotel Resorts World Manila, que mediante su cuenta de […] …read more