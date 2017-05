TopCR | May 1, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro “Mi marido me asesoró un poco. Utilice un vestido moderno básico al cuerpo, sin mangas por el clima y pensando que me pudiera mover con tranquilidad”, dijo la diputada del PAC. Su particular peinado también dio de que hablar. El afro corto en conjunto con un maquillaje soberbio terminaron de darle que toque de elegancia a su […] …read more