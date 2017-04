TopCR | April 28, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Tarde de viernes de pago, fin de semana largo, lluvia y presas… Y la ruta 27 está de locos, no hay otra forma de describirla. Varios accidentes en la vía, todos ellos leves, complican el tránsito en el sentido San José-Caldera desde La Sabana, con congestionamientos importantes en el peaje de Escazú, así como Brasil […] …read more