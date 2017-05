TopCR | May 5, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas El hombre que se observa en el video adjunto es sospechoso de robar varias pertenencias de personas que se hospedaban en un hotel en Nicoya, Guanacaste. De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), todo ocurrió el 10 de febrero anterior a eso de la 1:00 a.m. cuando el sujeto ingresó al lugar y […] …read more