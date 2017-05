TopCR | May 28, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Cuando Leonidas Ruaro vivió en Brasil, hace 10 años, se enamoró del sabor del açaí, una fruta exótica llena de propiedades que crece en el Amazonas. Pero jamás se imaginó que gracias a ella se convertiría en empresario. Tener un negocio propio siempre fue su sueño. Pese a que estudió Administración Hotelera, no se veía trabajando […] …read more