TopCR | May 26, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano El volante Esteban Ramírez seguirá vestido de rojiamarillo un año más. Esta mañana estampó la firma de su renovación en el estadio Rosabal Cordero. Ramírez vivió momentos de incertidumbre durante la semana, al punto de afirmar no saber porqué la dirigencia florense no se había acercado a conversar con él. El jugador acabó un contrato […] …read more