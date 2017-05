TopCR | May 9, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Netflix anunció ya que prepara una segunda temporada del éxito 13 Reasons Why. La serie, basada en la novela de Jay Asher, continuará y, según dijo el productor y escritor de la serie Brian Yorkey a Entertainment Weekly, esto es lo que los seguidores pueden esperar. “Tenemos personajes quienes, después de 13 capítulos, están apenas […] …read more