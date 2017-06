TopCR | June 2, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez Los diputados aprobaron este jueves en primer debate un conjunto de reformas a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial. ¿En qué consisten? Mejor tome nota para que no lo sorprendan en carretera. Este es un resumen de las principales modificaciones incluidas en el texto. Estacionamiento 1. Todo vehículo estacionado deberá […] …read more