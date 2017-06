TopCR | June 8, 2017 | Uncategorized

By Juan Pablo Arias Becas, días libres con goce de salario, atención médica y varios tipos de subsidios son algunos de los privilegios que los consumidores de combustibles de todo el país le financiarán a los empleados de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), una entidad que compra y distribuye derivados del petróleo, pero que no refina desde el […] …read more