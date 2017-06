TopCR | June 18, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El ex luchador de la UFC Tim Hague está al borde de la muerte, luego de ser noqueado arriba de un ring. El veterano luchador decidió ponerse los guantes y enfrentar en una pelea de boxeo a Adam Braidwood, sin imaginar la mala decisión que estaba tomando. Fue poco lo que pudo hacer y en el […] …read more