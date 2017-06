TopCR | June 17, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Al ex viceministro de Gobernación Freddy Montero, quien ocupó ese puesto en la administración de Laura Chinchilla, el ministerio de la Presidencia lo incluyó en la lista de ex funcionarios a investigar si cobró de manera ilegal el incentivo del 65% de prohibición al no encontrar la certificación de estar inscrito en el colegio profesional. […] …read more