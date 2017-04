TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) – El exasesor de Seguridad nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, nunca reportó haber recibido pagos de entidades rusas en su principal formulario de seguridad, dijo un importante congresista el lunes. El Representante republicano Jason Chaffetz dijo que Flynn habría violado la ley al no informar que había recibido pagos de la cadena […] …read more