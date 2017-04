TopCR | April 25, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte La mujer que acompañaba a la adulta mayor de 90 años, que falleció tras el choque de una ambulancia con un pick-up el domingo anterior en San José, también murió este martes. Rita Henry, vocera del hospital Calderón Guardia, comentó que la paciente murió a las 8:50 a.m. y se encontraba en la Unidad de […] …read more