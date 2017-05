TopCR | May 1, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas La refinería china nunca será una realidad. Recope anunció su retiro del proyecto, pero no sabe cómo acabar con él. Ese “no saber” nos cuesta a los costarricenses casi ₡3 millones al día, ₡125 mil la hora. ¿Por qué? Es que Soresco, formada por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Compañía Nacional de Petróleo de China (CNPCI), gastará este […] …read more