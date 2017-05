TopCR | May 30, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Alexander Montenegro, el farmacéutico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que denunció a una doctora por no querer atender a un indígena herido en Chirripó, porque ya había finalizado su jornada laboral, recibió un reconocimiento este martes. El homenaje lo organizó el diputado de Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, quien hizo la denuncia […] …read more