TopCR | March 30, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El tenista suizo Roger Federer continúa firmando un gran inicio de Temporada. Este jueves avanzó a las semifinales del Másters de Miami, al derrotar con parciales de 6-2, 3-6 y 7-6, al checo Thomas Berdych, en un vibrante juego. Federer no tuvo problemas para dejarse el primer set, sin embargo, no contaba con la respuesta […] …read more