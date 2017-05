TopCR | May 7, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano Si anda en busca de trabajo, tiene noveno año y ganas de seguir creciendo académicamente, este viernes 12 y sábado 13 de mayo habrá una feria de empleo de la empresa The Results Companies. Son 300 puestos los que están buscando de aquí a final de año, por lo que se estarán abrieron cerca de […] …read more