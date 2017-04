TopCR | April 30, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Las fiestas locas de colegiales se reinventaron. Ahora no solo se hacen a fin de año y con estudiantes de 11° o 12°, sino que ahora incluyen a los más jóvenes, de 7°, 8° y hasta a niños de los últimos años de escuela. Luis Emilio Paniagua, vocero del Colegio de Orientadores, advirtió que lo más […] …read more