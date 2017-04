TopCR | April 29, 2017 | Uncategorized

By Alexánder Ramírez Esperar para que le sellen el pasaporte para entrar o salir del país en el puesto fronterizo de Peñas Blancas se volvió una pesadilla este sábado. Kenneth Navarro Gutiérrez es una de las personas que tiene horas de horas de estar metido en una fila que no avanza, según una denuncia que envió hoy a CRHoy.com “Hay […] …read more