TopCR | March 19, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Las imágenes de la reunión entre la embajadora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Angelina Jolie y el arzobispo de Canterbury han dado de qué hablar en las redes sociales, pero no por los temas que conversaron, sino por la vestimenta de Jolie. Es normal ver a la actriz presentarse sin sostén en […] …read more