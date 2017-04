TopCR | April 20, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Un autobús se quemó por completo esta noche en Limón. El hecho ocurrió en la entrada a Cieneguita. La emergencia fue atendida por unidades de la estación de Limón. El Cuerpo de Bomberos no reporta personas afectadas por el humo ni las llamas. …read more