TopCR | May 30, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción (AFP) – El delantero francés André-Pierre Gignac amenazó con irse de México si se complica su relación con la prensa del país, tras una controversia con un periodista que se suscitó el domingo cuando los Tigres perdieron la final del torneo Clausura-2017 del fútbol mexicano ante el Guadalajara. “Si por culpa de la prensa me […] …read more