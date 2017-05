TopCR | May 9, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Elías Aguilar no se salvó. El florense fue castigado duramente con 3 partidos de suspensión y 175 mil colones de multa tras los incidentes del compromiso entre Saprissa y Herediano el pasado 29 de abril, en el estadio morado. El futbolista no acudió a la audiencia del Tribunal Disciplinario este martes. El Herediano presentó un […] …read more