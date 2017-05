TopCR | May 19, 2017 | Uncategorized

By Jacqueline Otey Esta tarde fuertes lluvias afectan diversas zonas de la capital. Tal es el caso, de Las Gravilias de Desamparados. Según informó el departamento de comunicaciones de Bomberos, “en el lugar se presenta una casa de habitación afectada, sin embargo no hay reportes de heridos“. “En Los Guido también se reportan 6 viviendas afectadas por las lluvias. En el […] …read more