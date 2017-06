TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Desde las 7:00 a.m. de este lunes, los 15 funcionarios del Departamento de Proveeduría del Hospital Calderón Guardia, mantienen un paro de labores. Ellos piden que se nombre como jefatura, a la persona que estuvo a cargo de manera interina, durante 8 años y no a un nuevo jefe, pues según ellos, la persona no […] …read more