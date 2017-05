TopCR | May 28, 2017 | Uncategorized

By Johanna Vásquez El caso Bancrédito no se cierra, es más se enfrenta a una semana de toma de decisiones y escrutinio. Crhoy.com habló con Gerardo Porras, gerente de Bancrédito, quien aseguró que la falta de capacidad para competir con los otros banco públicos fue uno de los eslabones que originó esta “crisis” en el banco. El pasado […] …read more