TopCR | April 10, 2017 | Uncategorized

By Agencia/Redacción Giulia es una modelo y gimnasta italiana. Nació en Novara y desde los 8 años se dedica a la gimnasia, incluso ganó varias medallas. Participó de Miss Italia y en “Italia’s Got Talent”, así como en el programa “Striscia la Domenica”. También tiene estudios en Bellas Artes y ha modelado para marcas deportivas. …read more