TopCR | June 12, 2017 | Uncategorized

By Johanna Vásquez Hermetisto total. Así está tratando el Gobierno la denuncia por violencia doméstica que presentó este domingo la esposa de Carlos Villalta, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Aunado a ello, el Jerarca guarda silencio absoluto y aún no se presenta a su despacho, ubicado en las inmediaciones de la Plaza Cleto González Plaza Víquez. CRHoy.com conversó […] …read more