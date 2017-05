TopCR | May 4, 2017 | Uncategorized

By Juan Pablo Arias Aunque los expertos coinciden en que los resultados económicos del 2016 fueron “razonables”, no están de acuerdo con que el Gobierno se los atribuya a sí mismo como logros de su gestión. De manera coincidente con el inicio del periodo pre-electoral, el Ejecutivo publicó el domingo una página completa en un diario nacional donde enumeró […] …read more