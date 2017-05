TopCR | May 1, 2017 | Uncategorized

By Joselyne Ugarte Rafael Ortiz, Humberto Vargas y Jorge Rodríguez del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le darán el voto a Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense. “El grupo de la alianza de oposición me eligió en 2015 presidente de la Asamblea Legislativa con el compromiso que nosotros, en los años siguientes, le daríamos esa oportunidad al Partido Liberación […] …read more