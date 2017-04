TopCR | April 23, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza El Clásico español que se disputó este domingo será recordado por las grandes actuaciones de los guardametas. Marc André Ter Stegen para el Barcelona y Keylor Navas para el Real Madrid fueron trascendentales con sus intervenciones durante los 90 minutos. Incluso, al final del juego el portero alemán no tuvo reparo en alabar el accionar […] …read more