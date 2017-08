TopCR | August 25, 2017 | Uncategorized

Nueve puntos separan a Herediano de Cartaginés en el torneo. Los florenses son líderes y aún no pierden en cinco fechas, mientras que los brumosos son décimos y no todavía no ganan. Sin embargo, en el Team no les pasa por la mente ser un trampolín para los centenarios en el juego de este domingo a las 4 p. m.

…read more