TopCR | May 11, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro Un hombre cuya identidad no trascendió debió ser trasladado de emergencia al Hospital Calderón Guardia, luego de permanecer prensado por varios minutos en un vehículo de carga liviana. El hecho se presentó esta tarde en El Alto de Guadalupe. El hombre fue rescatado por unidades de Bomberos, quienes le brindaron soporte en el lugar, sin embargo debido a lo […] …read more