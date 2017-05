TopCR | May 28, 2017 | Uncategorized

By Johanna Vásquez (AFP).- La violencia no abre paréntesis en Estados Unidos. Esta vez, se presentó en Jackson, Misisipi, EE.UU, las autoridades detuvieron un hombre, que tras un tiroteo, habría asesinado a 8 personas, entre ellas un agente de policía. De acuerdo con el reporte preliminar los disparos se dieron la noche de este sábado, en tres casas […] …read more