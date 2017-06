TopCR | June 11, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Un hombre de apellido Flores murió la noche del sábado, al parecer tras una riña que se presentó en Río Cuarto de Alajuela. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), todo ocurrió en las afueras de un bar en el sector de Santa Rita. Aunque las circunstancias aún no están claras de los hechos, existen […] …read more