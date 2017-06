TopCR | June 17, 2017 | Uncategorized

By Katherine Castro Rick Jones es un estadounidense que debió permanecer 17 años en prisión tras ser declarado culpable por un delito que no cometió. En 1999 Jones fue condenado a 19 años de cárcel por un juzgado de Kansas, quienes lo encontraron culpable de los delitos de robo agravado en perjuicio de una mujer que resulto gravemente herida, a […] …read more