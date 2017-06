TopCR | June 9, 2017 | Uncategorized

By Yaslin Cabezas Si tiene que viajar a Limón desde San José o viceversa, es mejor que piense en rutas alternas, pues entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m. de este viernes estará cerrado el paso por la ruta 32. El cierre se hará entre San José y el cruce de Río Frío, debido a los trabajos […] …read more