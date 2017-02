TopCR | February 26, 2017 | Uncategorized

By Hermes Solano La marca Huawei presentó hoy en Barcelona sus nuevos teléfonos inteligentes: el P10 y el P10 Plus, en los cuales, como ha caracterizado al gigante asiático de tecnología, le dio especial énfasis a la fotografía. Previo al arranque del Congreso Mundial de Móviles, Huawei anunció sus nuevos teléfonos, que estarán en el mercado a partir […] …read more