TopCR | May 18, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza La comisión de arbitraje confió en Hugo Cruz la responsabilidad de impartir justicia en el juego de vuelta de la gran final del Verano 2017. Este jueves, la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de fútbol (Fedefútbol) reveló el nombre del silbatero, que esperan no sea protagonista del juego. Cruz estará acompañado por Carlos […] …read more