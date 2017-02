TopCR | February 9, 2017 | Uncategorized

By Angie Guerrero Información anónima que llegó a CRHoy.com la tarde de este miércoles, reprocha que la Iglesia Católica en Costa Rica se oponga a temas como educación sexual en escuelas y colegios públicos, a la Fertilización In Vitro o al proyecto de matrimonio igualitario o al Estado Laico, cuando dentro de sus estructuras, al parecer no están […] …read more