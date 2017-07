TopCR | July 28, 2017 | Uncategorized

By Johel Solano El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) señaló que no se generaron algunos pagos de las becas de Avancemos ya que la Tesorería Nacional no ha girado los recursos a la entidad. Emilio Arias, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS dijo que se procederá con los depósitos apenas se […] …read more