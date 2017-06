TopCR | June 5, 2017 | Uncategorized

By Pablo Rojas Los aguaceros de esta tarde no han sido poca cosa. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) calificó la actividad lluviosa como ‘sumamente extrema’. Según un reporte de esa institución, los valores de lluvia acumulados en las últimas horas alcanzaron entre 60 y 100 milímetros en zonas como San José, Ciudad Quesada o Santa Cruz de Guanacaste. […] …read more