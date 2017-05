TopCR | May 30, 2017 | Uncategorized

By Juan Pablo Arias A partir del 1° de setiembre de este año, empezará a cobrarse el impuesto a personas jurídicas, luego de que el viernes anterior se publicara en el Diario La Gaceta, el Reglamento de la Ley no. 9428. El cobro se reactivará para todo tipo de sociedades mercantiles, tales como las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad […] …read more