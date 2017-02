TopCR | February 8, 2017 | Uncategorized

By Angie Guerrero Ernesto Villagra es un indígena que ya no sabe qué más hacer. Tiene semanas con dolor en todo su cuerpo, debilidad y el pasado martes estuvo vomitando sangre, pero nadie le dice qué es lo que tiene. Villagra asegura que lo han visto en el centro de salud de Daytonia, pero no le saben decir […] …read more