TopCR | May 28, 2017 | Uncategorized

By Graciela Fonseca Ya quedaron definidos los 16 equipos clasificados a octavos de final en el Mundial Sub 20 Corea del Sur 2017. El combinado Tricolor enfrentará a la Selección de Inglaterra (1º del grupo A) el próximo miércoles 31 de mayo a las 5:00 a.m. (hora de Costa Rica). La Selección -dirigida por Marcelo “Popeye” Herrera- derrotó ayer a […] …read more