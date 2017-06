TopCR | June 8, 2017 | Uncategorized

By Adrián Mendoza La gran final del Mundial Sub-20 la disputarán el próximo domingo las selecciones de Inglaterra y Venezuela. Este jueves se llevaron a cabo las semifinales, con grandes sorpresas en el resultado y que firma una lucha por el título entre América y Europa. Venezuela no deja de sorprender y en una agónica tanda de penales, […] …read more